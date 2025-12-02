"Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi". Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del nuovo match contro il Milan valido per gli ottavi di Coppa Italia. Partita che arriva dopo la sfida di campionato contraddistinta dal rovente finale col presunto rigore non assegnato dall'arbitro Collu.

In merito a quanto avvenuto, Sarri lancia un suggerimento: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa". 

Data: Mar 02 dicembre 2025
Autore: Christian Liotta
