Nico Paz è molto vicino a tornare al Real Madrid, ma non nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, è nei piani delle merengues riprendere il giocatore, per il quale esiste una clausola di riacquisto nel contratto di cessione al Como. Tale clausola non è però valida per la finestra invernale. La prospettiva è che il trasferimento avvenga il prossimo giugno e Nico Paz ha già detto sì.

In passato si è parlato molto del gradimento dell'Inter per Nico Paz, particolarmente all'inizio dell'estate, ma alla fine i nerazzurri non sono riusciti a trovare un accordo.