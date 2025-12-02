Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Presente in lista anche l'ex Filip Stankovic, che però, secondo le indicazioni offerte dal tecnico in conferenza stampa, non dovrebbe essere del match. Chiamata anche per Saad El Haddad, attaccante italo-marocchino classe 2005, mentre è assente John Yeboah. Questo l'elenco: 

Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.

Difensori: Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda, Michael Venturi.

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez.

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 16:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print