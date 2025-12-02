"Da eroe a problema, il passo in Premier League è davvero breve". E così Guglielmo Vicario in quel di Londra, per i tifosi del Tottenham, è passato dall'essere l'idolo che aveva facilmente rimpiazzato Hugo Lloris ad uno dei più fischiati dagli Spurs. "Poco importa che per il portiere azzurro si sia trattato del primo errore grave in due mesi" e se Thomas Frank abbia difeso l'italiano, in quel di Londra non si perdona e nelle varie contestazioni alla squadra, l'ex portiere dell'Empoli è tra i giocatori finiti più nel mirino.

Fischi che secondo la Gazzetta dello Sport "rischiano di essere diventati l’ultima goccia di un vaso che progressivamente si è riempito per il portiere della Nazionale, uno che adesso lo sta facendo seriamente riflettere se per lui il futuro sia meglio lontano da Londra, magari in Serie A e magari all’Inter che sta cominciando a strizzargli l’occhio". Sebbene Frank abbia dato modo di non pensare a nessun addio del portiere italiano, "agli occhi dei tifosi del Tottenham Vicario non è più una colonna, più un portiere infallibile". Questa negatività che spira attorno al giocatore "sta facendo pensare al 29enne azzurro che forse è arrivato il momento di lasciare quella Premier League in cui si è consacrato grande portiere. Col Tottenham ha ancora tre anni di contratto, ma è impossibile non pensare se gli Spurs siano ancora la situazione migliore per lui, per la sua crescita".