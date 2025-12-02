Il futuro di Hakan Calhanoglu verrà definito nei prossimi mesi. La scorsa estate il turco è stato al centro delle voci di mercato che lo volevano nel mirino di Fenerbahce e Galatasaray, ma dalle parti di Viale della Liberazione non è mai arrivata un'offerta adeguata e alla fine il regista è rimasto ancora all'Inter. E si è entrati in "una sorta di limbo" sulla questione rinnovo, scrive La Gazzetta dello Sport.

"Difficile che a gennaio Hakan traslochi, più probabile che tutto si decida in estate - si legge sulla rosea -. Ma a 31 anni è arduo credere che i vertici interisti gli offrano un progetto rapportato alle sue ambizioni. Ecco perché il pericolo di una separazione è davvero incombente. Ogni riferimento al Galatasaray è puramente voluto".