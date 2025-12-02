Il Venezia scenderà in campo domani sera contro l'Inter a San Siro con la quarta maglia, presentata ufficialmente in queste ore. La divisa è stata realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del football, ed è ispirata alla bandiera veneziana, della quale riprende il granata colore principale, e al simbolo iconico del Leone Marciano. La Fourth Jersey nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica della Serenissima.

Una maglia nata per questo momento.



La Quarta Maglia Special Edition 25/26 è ora disponibile online e nei negozi a partire dal 4 dicembre.https://t.co/q4OExtAdUv pic.twitter.com/ljsGYjIrRX — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) December 2, 2025