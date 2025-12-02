Il Venezia scenderà in campo domani sera contro l'Inter a San Siro con la quarta maglia, presentata ufficialmente in queste ore. La divisa è stata realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del football, ed è ispirata alla bandiera veneziana, della quale riprende il granata colore principale, e al simbolo iconico del Leone Marciano. La Fourth Jersey nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica della Serenissima.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print