Ultimo giorno di mercato movimentato per l'Olympique Marsiglia che, in entrata, ha accolto Emerson Palmieri e Benjamin Pavard. Al contempo, l'OM ha dato l'addio ad Adrien Rabiot, che ha raggiunto il Milan del suo mentore Massimiliano Allegri firmando un contratto fino al 30 giugno 2028.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 21:04
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print