Il Fenerbahce ha scelto l'erede di José Mourinho, esonerato dopo la mancata qualificazione alla fase campionato di Champions League. Il club di Istanbul ha scelto l'italiano Domenico Tedesco, come annunciato in un comunicato ufficiale: "Il Fenerbahçe Spor Kulübü - si legge - annuncia di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L'accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni. Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe".