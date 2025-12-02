Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, chiamato da Sport Mediaset a presentare il match, parla anche del momento di grande crescita di Ademola Lookman, che ormai ha messo alle spalle le turbolenze estive: "Quando sono arrivato ho parlato con tutti individualmente per instaurare un rapporto umano: i calciatori sono sempre uomini. Con Ademola abbiamo parlato, è un grande professionista che si sta sacrificando per la squadra. Io e lui vogliamo la stessa cosa, fare grande il club. I risultati si stanno vedendo".