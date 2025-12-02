Nel salotto di' Viva El Futbol' si parla anche di Lautaro Martinez che, dopo i due giri a vuoto nel derby e con l'Atletico, ha messo a tacere le critiche segnando una doppietta a Pisa che ha portato tre punti vitali all'Inter. "Sono quattro anni che questo ragazzo non va in vacanza, lo dico agli incompetenti che lo hanno criticato - le parole di Antonio Cassano -. Ogni volta sputa sangue, ha grande personalità: è un giocatore fantastico, è di gran lunga il miglior attaccante della Serie A ed è tra i migliori al mondo. A me piace da impazzire. A volte fa delle brutte prestazioni, e allora? Sta facendo la storia con la maglia dell'Inter, non è criticabile dal punto di vista dell'atteggiamento. Se gioca fino a 35-36 anni può diventare il bomber all time dei nerazzurri, sarei contento perché è un ragazzo che merita. Mi piace perché ha grande qualità".