Alessandro Costacurta ha commentato a Sky Sport la decisione della FIGC di inserire Maldini come nuovo direttore tecnico: "Quella di Paolo Maldini è una bella notizia per il calcio italiano, abbiamo riportato una delle persone più illuminate e sincere che ci possano essere". Coppia con Leonardo? "Hanno caratteristiche diverse: Leo è più sognatore e visionario, Paolo si affida alla sua praticità, alle sue conoscenze e al suo istinto. La cosa più bella è che si ascoltano e, pur partendo da idee diverse, riescono sempre a trovare una soluzione condivisa".