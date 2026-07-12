Alessandro Costacurta ha commentato a Sky Sport la decisione della FIGC di inserire Maldini come nuovo direttore tecnico: "Quella di Paolo Maldini è una bella notizia per il calcio italiano, abbiamo riportato una delle persone più illuminate e sincere che ci possano essere". Coppia con Leonardo? "Hanno caratteristiche diverse: Leo è più sognatore e visionario, Paolo si affida alla sua praticità, alle sue conoscenze e al suo istinto. La cosa più bella è che si ascoltano e, pur partendo da idee diverse, riescono sempre a trovare una soluzione condivisa".

Sezione: News / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 22:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione