Il mercato del Pisa può prendere il decollo nei prossimi giorni. Nel frattempo la società toscana ha ufficializzato Marras e tiene d'occhio con molta attenzione Leone, centrocampista della Juve Stabia. Secondo quanto riferiscono i colleghi di SestaPorta, "resta d’attualità Matteo Cocchi dell’Inter, che potrebbe arrivare con una formula simile a quella che l’anno scorso ha visto l’approdo in nerazzurro di Akinsanmiro. È infine sfumato l’interesse per il giovane Salvatore Cerbone, trasferitosi all’Hellas Verona", evidenzia il portale.

Sezione: Mercato / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 23:30 / Fonte: SestaPorta
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione