Il mercato del Pisa può prendere il decollo nei prossimi giorni. Nel frattempo la società toscana ha ufficializzato Marras e tiene d'occhio con molta attenzione Leone, centrocampista della Juve Stabia. Secondo quanto riferiscono i colleghi di SestaPorta, "resta d’attualità Matteo Cocchi dell’Inter, che potrebbe arrivare con una formula simile a quella che l’anno scorso ha visto l’approdo in nerazzurro di Akinsanmiro. È infine sfumato l’interesse per il giovane Salvatore Cerbone, trasferitosi all’Hellas Verona", evidenzia il portale.