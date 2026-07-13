Inizierà alle 10 la stagione 2026/27 in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in gruppo mancheranno i sei convocati del Mondiale (Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Sucic, Akanji e Bonny). I presenti affronteranno doppie sedute tutti i giorni fino a giovedì, quando si partirà per il ritiro in Germania (si resterà in terra tedesca dal 16 al 26 luglio).

Saranno invece presenti i nazionali azzurri, che non sono andati al Mondiale. Alla truppa italiana si aggiungerà Provedel, appena acquistato dalla Lazio. Volti nuovi saranno anche Massolin, preso già a gennaio e lasciato a Modena, e Stankovic. Tra questi due, il francese dovrebbe essere piazzato sul mercato, mentre il figlio d'arte serbo sembra destinato a restare con Chivu, che vuole misurarne la crescita in casa durante l'anno.

Altri tre nomi che fanno parte oggi dei convocati sono fuori dal progetto. Benjamin Pavard è solo di passaggio: aspetta una chiamata dalla Turchia. Asllani allo stesso modo sta cercando una definitiva sistemazione. Infine Frattesi, che sperava di trovare una squadra prima del ritiro, ma ad oggi così non è stato.