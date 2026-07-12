Il mercato dell'Inter non si è ancora acceso, ma con la disputa del Mondiale non è facile accelerare le trattative. Una chiara volontà c'è: i nerazzurri valutano il prolungamento del contratto di Pio Esposito: c'è voglia di blindare l'attaccante. Una volontà reciproca di proseguire insieme, sulle frequenze della crescita collettiva. Pio ha dimostrato di sapersi adattare molto bene alle esigenze della squadra e vuole continuare a farlo. E l'anno prossimo il classe 2005 vuole crescere ulteriormente sul piano realizzativo e del contributo nello sviluppo offensivo.

Il binomio indissolubile

Nel frattempo Pio è pronto a iniziare il ritiro agli ordini di Chivu. Un giocatore della sua stazza fisica ha sicuramente bisogno di un carburante elevato e dunque è possibile che la sua cindizione crescerà gradualmente. A fine giugno, Vieri aveva parlato così di Pio: "All'Inter puoi diventare il più forte, dipende da quanta voglia hai. Il mio segreto? Avevo fame e volontà, ma Mondonico mi diceva sempre che con il mio fisico dovevo allenarmi più degli altri". E' banale che l'Inter voglia blindarlo. Un giocatore di questo calibro deve restare a lungo in nerazzurro.