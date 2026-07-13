Con una difesa priva dei giocatori partiti per fine contratto, ovvero Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, uno dei compiti della dirigenza dell'Inter sarà lavorare non su uno, ma su due difensori centrali da dover acquistare, compatibili con la difesa a tre di Cristian Chivu.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri resta Trevoh Chalobah, nonostante le difficoltà nella trattativa col Chelsea. I nerazzurri non hanno tolto le mani dalla preda, anche se in società è stato proposto il connazionale John Stones, compagno del centrale dei Blues nell'avventura mondiale e attualmente svincolato dopo l'esperienza al Manchester City. Secondo la rosea viene valutato con attenzione, ma non è una priorità dei nerazzurri, che vorrebbero andare su elementi nel pieno della carriera.