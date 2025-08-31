Dopo il dietrofront improvviso del Chelsea, che ha bloccato l'affare Nicolas Jackson sul più bello, il Bayern Monaco ha deciso di spostare le sue attenzioni su Ademola Lookman, ancora separato in casa all'Atalanta. Stando al New York Times, il club bavarese ha messo sul piatto una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. L'attaccante nigeriano sta valutando diverse opzioni perché, come già prima che la trattativa con l'Inter naufragasse, la sua intenzione resta la stessa: vuole lasciare Bergamo.

Dal canto suo, la Dea, secondo quanto risulta a Gianluca Di Marzio, ha detto no all'offerta dei tedeschi.