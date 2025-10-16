Il grande dubbio di Cristian Chivu per il big match dell'Olimpico contro la Roma riguarda il reparto d'attacco. A fare il punto sulle ultime novità in casa Inter ci pensa Sky Sport, che dà quasi per certa l'assenza di Marcus Thuram: l'attaccante francese, alle prese con il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, anche oggi ha lavorato a parte e dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Napoli, in agenda il 25 ottobre al Maradona.

L'emittente satellitare ipotizza invece una maglia da titolare per Lautaro Martinez, tornato oggi a lavorare ad Appiano Gentile e in grande forma dopo gli ultimi gol in nerazzurro e la doppietta con l'Argentina nell'amichevole contro Porto Rico. Ma chi ci sarà al fianco del Toro? Per ora Ange-Yoan Bonny risulta essere leggermente favorito su Francesco Pio Esposito, reduce dal primo gol in Nazionale: l'ex Parma potrebbe essere preferito al giovane italiano anche perché è rimasto a lavorare a Milano in queste ultime settimane di sosta.