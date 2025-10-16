Intervenuto ai microfoni di TMW, il professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, ha parlato dei tanti infortuni che stanno colpendo il mondo del calcio:

Stiamo sottovalutando il fattore delle troppe partite? Anche questa sosta ha portato molte brutte notizie.

"Non credo che lo stiamo sottovalutando, perché è un problema che si ripropone sistematicamente. Parlo da Presidente di tutti i medici del calcio italiani: il problema grosso è che noi lo diciamo da anni, ma la nostra voce non ha nessun valore. Lo ha detto anche l'AIC da parte dei calciatori, eppure...".

Come se lo spiega?

"Non c'è niente da fare: ci sono interessi di tipo economico che vanno al di là della salute del giocatore. Bisogna rendersene conto: non ce la faremo mai. Lo dico un po' sconcertato e demoralizzato. Più di dirlo, che dobbiamo fare?".

Non c'è proprio niente da fare, dunque?

"Dovrebbero essere i calciatori stessi a ribellarsi. Qualche sentimento infatti c'è già stato in merito a Milan-Como. Dovrebbe essere un sentimento comune, perché c'è un danno che si ripercuote immediatamente su giocatori e club, ma non solo. C'è un aspetto al quale nessuno sta pensando".

Quale?

"Che questi giocatori finiranno di giocare, un giorno. E si porteranno dietro tanti problemi in futuro. Vedo continuamente ex calciatori con problemi di sovraccarico che poi gli procurano tante problematiche".