Bisseck vuole andare al Mondiale e per questo non può essere soddisfatto dello scarso impiego avuto fin qui nell'Inter. Lo stesso ct Nagelsmann ha evidenziato come il difensore stia giocando poco e come questo non sia il viatico ideale per essere convocato in vista della rassegna iridata della prossima estate.

Il Corriere dello Sport chiarisce: "Sarà necessario un cambio di rotta, ma non sarà semplice anche a causa dell’arrivo a Milano di Akanji che gli ha tolto ulteriore spazio come dimostrano le sole due presenze collezionate fin qui, tra la partita di Champions contro lo Sparta Praga (67’) e l’esordio di agosto in campionato contro l’Udinese (90’). In più proprio contro i friulani non era stato impeccabile, marchiando quella sconfitta con l’errore su Atta in una gara in cui Chivu gli aveva dato fiducia dal primo minuto".

E allora? Si naviga a vista. Il quotidiano romano non esclude che Bisseck voglia forzare la sua uscita già a gennaio, allettato da un posto da titolare in un altro club. Si parla di Premier League ed Eintracht Francoforte. "La scorsa estate l’Inter ha rifiutato oltre 30 milioni dal Crystal Palace, ma è proprio dall'Inghilterra che può arrivare un’offerta tale da far vacillare il club di viale della Liberazione. In caso di cessione, ovviamente, l’Inter dovrebbe poi cautelarsi con un sostituto all’altezza. I prossimi due mesi saranno decisivi, molto dipenderà dalla spazio che Bisseck riuscirà a ritagliarsi e da come sfrutterà le proprie chance", si legge.