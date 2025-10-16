Il progetto della Nazionale di calcio indonesiana rimane ambizioso, nonostante la mancata qualificazione al prossimo Mondiale. Ad assicurarlo è Erick Thohir, neo ministro dello sport in patria: "Valuteremo e stabiliremo obiettivi per la nazionale indonesiana, puntando a raggiungere la top 100 del ranking FIFA, la Coppa d'Asia 2027 e la Coppa del Mondo 2030", ha spiegato l'ex presidente dell'Inter sui suoi canali social. Un messaggio aperto con l'annuncio dell'esonero del ct Patrick Kluivert: "Grazie per il contributo offerto dall'allenatore e dallo staff tecnico negli ultimi 12 mesi alla Federazione calcistica indonesiana (PSSI) e alla nazionale indonesiana. Con grande rispetto, le parti hanno concordato di porre fine a questa collaborazione - spiega ET -. Grazie per aver fatto parte del percorso della nazionale indonesiana e per aver lottato insieme per i biancorossi. Grazie anche a tutti i tifosi, ai giocatori, alle loro famiglie e ai dirigenti che hanno combattuto e sostenuto la nazionale indonesiana, che si è qualificata per il quarto turno delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, una pietra miliare nella storia del calcio indonesiano".

