Dal suo arrivo all'Inter, datato 2021, Hakan Calhanoglu ha riscritto parte della classifica dei tiratori da fuori area della nostra Serie A. Con 10 gol messi a segno dalla distanza a partire dal lontano dal 2021/22, il regista turco condivide il primato con Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. Nei ci si focalizza sui cinque principali campionati europei, solo Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Harry Kane hanno fatto meglio di Calha in questo lasso di tempo.