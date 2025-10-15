Arrivano dalla Germania, precisamente da Frankfurter Neue Presse, le ultime novità sull'interessamento dell'Eintracht Francoforte per Yann Bisseck. Il centrale ha giocato solo 157' finora in stagione e non è stato convocato in nazionale. Vorrebbe però proporsi al ct Nagelsmann per i prossimi Mondiali e per farlo deve giocare.

Il direttore sportivo Markus Krösche, che aveva già messo Bisseck nel mirino nell'inverno del 2023 quando il centrale era in Danimarca, ma il trasferimento all'Eintracht Francoforte saltò. Nagelsmann, di recente, dopo il successo contro l'Irlanda del Nord ha sottolineato che Bisseck "non gioca molto nell'Inter". Da qui l'impressione che chi rimane in panca probabilmente non sarà ai Mondiali.

L'Eintracht ha però bisogno di un giocatore dal prossimo gennaio in difesa. Dietro Robin Koch, Arthur Theate e Nnamdi Collins, c'è un vuoto. Ma sussiste il problema economico. Il club di Francoforte, infatti, potrebbe al massimo puntare su un prestito con opzione d'acquisto e una quota di rivendita, difficilmente arriverà ai 35 milioni di valutazione. Krösche tiene in ogni caso occhi e orecchie ben aperte.