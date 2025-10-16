Nel corso dell'ultima assemblea generale dell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC, si è discusso di qualche novità di regolamento. Secondo la BBC c'è stata una discussione informale sul possibile passaggio da 5 a 6 sostituzioni nel corso della partita e da 25 a 28 giocatori all'interno delle rose delle singole squadre.

Si tratta, allo stato attuale, solamente di dialoghi informali: vedremo se presto ci potrà essere una base più concreta per un eventuale cambiamento.