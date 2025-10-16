Sarà un Lautaro Martinez galvanizzato quello che, secondo Tuttosport, si presenterà oggi ad Appiano Gentile. Tornato ieri in Italia con un volo privato, l'argentino è reduce dalla doppietta in nazionale contro Porto Rico che gli ha permesso di agganciare Crespo a quota 35 reti con l'albiceleste, quarto posto all-time.

L'attaccante scalpita, ma Chivu dovrà fare certi ragionamenti. Contro la Juventus, subito dopo la sosta, non aveva retto al meglio il viaggio intercontinentale. In vista della Roma il giocatore sosterrà due allenamenti completi, mentre Bonny si è potuto allenare al meglio e Pio Esposito dà l'impressione di essere più fresco. Per Chivu la gestione del capitano è una sorta di esame.