Alessandro Bastoni è secondo solo al compagno Federico Dimarco per partecipazioni a rete: al momento il difensore nerazzurro è a quota tre, con un gol e due assist. Più in generale, Dimash (che in questo campionato conta invece due gol e tre assist) è il difensore che ha preso parte a più gol nelle ultime cinque stagioni di Serie A (38).

