San Siro tornerà a ospitare la Nazionale italiana domenica 16 novembre, quando a Milano arriverà la Norvegia di Erling Braut Haaland per l'ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Ormai definite le gerarchie del gruppo con gli scandinavi primi e gli Azzurri secondi, per i ragazzi di Rino Gattuso sarà una sorta di passerella prima del playoff che varrà un posto alla kermesse nordamericana. Per la quale si preannuncia già un'ottima cornice di pubblico: sono già 35mila i biglietti venduti, col Meazza che va quindi ancora una volta riempiendosi dopo il record d'incasso (1.683.000 euro) per un match della Nazionale fatto registrare otto mesi fa, in occasione della partita persa con la Germania nella gara d'andata dei quarti di finale di Nations League.

I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.