Matias Soulé è protagonista questa mattina di un'intervista con Il Messaggero. Tanti argomenti trattati, tra i quali non può mancare Roma-Inter di dopodomani. "La settimana scorsa abbiamo corso tantissimo, sembrava fossimo ancora in ritiro, ci credete che dobbiamo ancora preparare la partita? Lo faremo bene in questi giorni, sarà un test importante per capire a che punto siamo. Essere primi sarà pure casuale, ma noi vogliamo restarci. Ragioniamo partita per partita, ma queste sono le gare che dicono quanto vali".

"Lautaro pericolo numero uno? È un grandissimo giocatore, ha fatto benissimo. Ho sentito che torna prima per essere all’Olimpico, speriamo che arrivi dopo... È una bravissima persona, abbiamo parlato tanto. Se mi vedo con lui in nazionale? Sì potrei farlo, giocare sottopunta con lui centravanti, per me non c’è problema".