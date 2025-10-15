A Lautaro Martínez è bastata una mezzora (entrato al minuto 64 per Flaco Lopez) per segnare una doppietta e arrampicarsi ancora più in alto nella classifica all-time dei goleador argentini. Con le due reti al Porto Rico di ieri notte nell'amichevole giocata a Miami, l'interista raggiunge Hernan Crespoal quarto posto nella classifica dei migliori marcatori della storia della Seleccion a quota 35 (meno 7 da Agüero terzo).

"Sono contento soprattutto perché diversi ragazzi hanno potuto esordire e perché siamo riusciti a segnare diversi gol - ha detto il Toro a TycSports -. Fisicamente in questo momento mi sento molto bene. Ora l'importante è non rilassarsi e continuare a lavorare sodo".

Per la cronaca, il match è finito 6-0 per la nazionale di Scaloni: oltre a Lautaro, doppietta anche per MacAlllister, gol di Montiel e autorete di Echevarria.