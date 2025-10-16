Tra Pio Esposito e Camarda chi sceglie? A rispondere è l'ex calciatore, Pasquale Luiso che a TMW Radio ha detto: "Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. È da tenere sott'occhio. È un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare".

Fiducioso in questa Nazionale?

"Sì, non possiamo non andare ai Mondiali. Il calcio è strano, ma siamo superiori alle Nazionali che potremo incontrare. Se usciamo contro Galles, Romania...".

Inter, contro la Roma per Chivu prova Scudetto?

"Sarà la seconda partita più importante dopo la Juve. Vedrà se l'Inter è migliorata davvero".