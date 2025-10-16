Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha pubblicato la nuova analisi settimanale sugli indici di performance dei calciatori, sviluppati su una scala di 100 punti e suddivisi in otto aree di gioco. Lo studio prende in considerazione le partite dei campionati nazionali disputate negli ultimi sei mesi e include i 50 migliori giocatori di movimento per ciascun ambito di rendimento. Ogni atleta compare solo nella categoria in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

Tra i giocatori più efficaci nella creazione di occasioni da gol, spiccano due protagonisti della Serie A: Federico Dimarco dell’Inter e Kevin De Bruyne del Napoli. Entrambi si collocano nelle prime sei posizioni del ranking mondiale, a ridosso di fuoriclasse come Lamine Yamal, Arda Güler, Raphinha e Mohamed Salah.

Di seguito la classifica basata sui valori dell’indice di performance (punteggio, giocatore, club e età):

Lamine Yamal – Barcellona – 17 anni

Arda Güler – Real Madrid – 19 anni

Raphinha – Barcellona – 27 anni

Mohamed Salah – Liverpool – 32 anni

Federico Dimarco – Inter – 27 anni

Kevin De Bruyne – Napoli – 33 anni

Bukayo Saka – Arsenal – 23 anni

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen – 21 anni

Vinícius Júnior – Real Madrid – 24 anni

Phil Foden – Manchester City – 25 anni