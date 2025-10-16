"Mi guardo indietro. Un club di livello mondiale fa visita a chi una ventina di anni fa non aveva nemmeno la prima squadra. È incredibile, ed è un grande onore". Così Giulio Gallazzi, presidente dell'Alcione, parla a Tuttosport della sfida che domani vedrà protagonisti gli orange contro l'Inter U23.

"Un sogno che si realizza. Giocheremo con il sorriso: l’Alcione non è mai una squadra arrabbiata. Amicizia con Marotta? Credo la vivrà come una partita qualunque. Io invece come quella dell’anno - dice Gallazzi - Oggi saremo insieme in consiglio federale e l’Inter gioca sabato a Roma ma mi ha promesso che ci sarà. Tifo Bologna, la squadra della mia città, ma da anni simpatizzo Inter. Nel caso, e spero che accada, cercherò di interiorizzare i salti di gioia. Noi favoriti? Sbaglia: l’Inter è una corazzata. A noi piacerebbe disputare una bella gara".

Infine una riflessione sulle seconde squadre. "Danno la possibilità di confrontarsi con grandi realtà. Ci lamentiamo del poco spazio per i giovani e le Under 23 danno grande visibilità. Lo stesso vale per i club di C: se domani non giocassimo con l’Inter, non avremmo mai realizzato questa intervista".