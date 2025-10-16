Continua la battaglia della Serie A e delle leghe calcistiche europee contro la pirateria digitale. Uno dei fronti più attivi è proprio quello italiano, come ha ribadito l’amministratore delegato della Lega Calcio, Luigi De Siervo, nel corso del convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli da Agcom e dall’Università Parthenope.

"È emersa con forza la necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale - ha spiegato De Siervo -. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e repressione, perché con le ultime operazioni non solo si è riusciti ad arrestare i responsabili dei servizi pirata, ma anche a comminare migliaia di multe agli utenti che usufruivano di streaming illegali".

Ampio spazio è stato dedicato anche al Piracy Shield, la piattaforma digitale introdotta per contrastare in tempo reale la diffusione dei contenuti pirata. "L’Italia è stata la prima a dotarsi di uno strumento così efficace, capace di bloccare in appena tre minuti i siti illegali - ha sottolineato De Siervo -. Dalla sua attivazione, Piracy Shield ha ricevuto oltre 66.000 segnalazioni e identificato più di 12.500 indirizzi IP. È importante evidenziare che, nell’ultimo anno, non è stato registrato alcun blocco errato, smentendo così le critiche sul presunto malfunzionamento del sistema".

De Siervo ha poi lanciato un appello alla cooperazione internazionale, denunciando il comportamento di alcune grandi aziende tecnologiche: "Purtroppo alcune piattaforme americane non stanno collaborando, invocando inesistenti criticità tecniche, mentre operatori come Google hanno invece dimostrato disponibilità e competenza. Il nostro auspicio è che questa battaglia, ormai riconosciuta come fondamentale per la salvaguardia del sistema audiovisivo, possa compiere un ulteriore salto di qualità grazie a una collaborazione ancora più estesa e concreta".