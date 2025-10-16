Nicolò Barella è il calciatore tra i militanti nei vari club italiani che ha disputato più gare ufficiali nell’anno solare 2025: il centrocampista dell'Inter è arrivato infatti a quota 44, ed è anche quello rimasto in campo per più minuti con 3.300. I primi quattro posti della classifica, dettaglio non da poco, sono tutti occupati da calciatori dell’Inter: seguono con 42 partite Alessandro Bastoni, Carlos Augusto con 41 e Federico Dimarco con 39.