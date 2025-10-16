Nicolò Zaniolo sta tentando a Udine di risalire la corrente. Da predestinato a flop il passo è breve, ma il tempo è dalla parte dell'ex canterano nerazzurro. Ecco alcuni passaggi della sua intervista al Corriere dello Sport. "Non avevo neppure vent’anni e sono stato catapultato dentro qualcosa più grande di me. Non era facile reggere le pressioni, ma in fondo se gli errori commessi mi hanno portato a essere la persona che sono oggi, non ho rimpianti, va bene così", dice.

Udine è finalmente la piazza giusta?

"Sto molto bene, abbiamo trovato subito una stabilità con la mia compagna e mio figlio. Viviamo vicino al centro, è tutto molto piccolo e comodo e quindi sono felice".



A fine stagione sarà felice se...

"Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio, tutta una parte che in questi anni mi è mancata".



“I compagni del Galatasaray lo vogliono a Istanbul”.

"Questo è vero, si era creato un bel legame con Torreira e Icardi. Ragazzi e giocatori spettacolari".



Amici nel mondo del calcio?

"Carnesecchi. E Kean, ci conosciamo da più di quindici anni, non siamo più quelli dei ritardi ingiustificati. E Luca Ranieri: cresciuti insieme nella stessa scuola, ritrovati a Firenze".

Sa chi è l’allenatore con cui ha giocato più partite?

"Mourinho".



Esatto, 59.

"Abbiamo un rapporto bellissimo, il mister è il calcio. Ogni tanto lo sento e mi dà dei consigli".