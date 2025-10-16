Gian Piero Gasperini recupera tutti, tranne Angelino, prima di Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A, in programma dopodomani all'Olimpico. Il laterale mancino, fermato da una bronchite, difficilmente verrà inserito tra i convocati del tecnico di Grugliasco, visto che durante la sosta non si è mai allenato con il gruppo. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 16 ottobre 2025 alle 15:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print