Intercettato da Sky Sport a margine della presentazione del suo libro 'El segna sempre lú', Maurizio Ganz, ex attaccante che in carriera indossato anche la maglia dell'Inter, parla anche di Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, attaccanti che si stanno mettendo in luce tra Serie A e azzurro: "Sono il nostro futuro - assicura Ganz senza mezzi termini -. Stanno crescendo, finalmente stanno di nuovo tornando dei veri bomber, li stiamo aspettando perché ci sarà a breve qualcosa di importante. Finalmente qualcuno che fa gol perché ne abbiamo bisogno di italiani che segnano".