Napoli-Inter del prossimo 25 ottobre potrebbe essere la partita del ritorno tra i convocati di Amir Rrahmani. Che, tuttavia, predica prudenza rispetto al suo recupero dall'infortunio che lo tiene ai box da prima della sfida col Milan: "Sto meglio e sto lavorando per cercare di rientrare il prima possibile. Non sappiamo ancora in quale partita potrò rientrare, ma dobbiamo essere preparati e soprattutto non rischiare nulla - ha puntualizzato il difensore a Cronache di Napoli -. Sono fermo da tanto tempo e perciò bisogna fare le cose con calma. E poi non è importante in quale partita ma che io rientri il prima possibile e soprattutto che sia sicuro in campo".