La splendida prestazione contro la Cremonese è valsa per Ange-Yoan Bonny il primo posto nelle preferenze dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio di turno del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle del ffrancese, secondo, c'è Nicolò Barella mentre chiude il podio Federico Dimarco. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio:

Sommer 0.56%

Akanji 1.05%

De Vrij 0.87%

Bastoni 0.74%

Dumfries 0.43%

Frattesi 0.99%

Barella 19.10%

Mkhitaryan 0.56%

Dimarco 10.57%

Lautaro 5.44%

Bonny 56.92%

Luis Henrique 0.19%

Carlos Augusto 0.06%

Esposito 0.37%

Sucic 0.12%

Diouf 2.04%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 8 PARTITE:

THURAM 19 PT.

LAUTARO 11 PT.

CALHANOGLU 9 PT.

ESPOSITO 7 PT.

BARELLA E SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO E BONNY 5 PT.

AKANJI, DIMARCO, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.