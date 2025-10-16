Non solo Di Gennaro. Oltre al terzo portiere, che dovrà operarsi a seguito della frattura dello scafoide del polso destro (lo stop sarà lungo), l'Inter perde anche Darmian. Ieri il comunicato ufficiale del club: per il jolly difensivo, problema al soleo della gamba sinistra.

Secondo il Corriere dello Sport, sabato all’Olimpico contro la Roma quasi certamente non ci sarà. Thuram invece continua le terapie e sarà pronto per Napoli, sabato 25 ottobre.