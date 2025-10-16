Brutte notizie per Andrea Quaresmini, tecnico dell'Ospitaletto, che perde Gabriele Mondini. L'esterno dopo l'infortunio rimediato durante il match contro l'Inter U23, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione completa all'adduttore lungo e corto come fa sapere lo stesso club di Serie C attraverso il comunicato diramato.

"La società Ospitaletto Franciacorta comunica che l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Gabriele Mondini ha evidenziato una lesione completa all'adduttore lungo e corto. Il centrocampista classe 2000 dopo lo scontro di gioco avvenuto durante la partita contro l'Inter 23 dello scorso 5 ottobre ha riportato l'infortunio alla gamba sinistra. Ora il giocatore si sottoporrà a ulteriori visite specialistiche per conoscere i tempi di recupero. Pertanto il club rivolge il proprio in bocca al lupo al centrocampista affinché possa recuperare dall'infortunio e ritrovare la migliore condizione" si legge.