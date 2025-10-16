Finora l'Inter ha messo a segno 299 reti nelle sfide di Serie A contro la Roma: in caso di gol nella partita di sabato sera, quella nerazzurra diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota 300 reti contro una singola avversaria nella massima serie. Lo riporta Opta.

Ultimamente l'Olimpico porta bene all'Inter, che nello stadio della Capitale ha costruito un'altra striscia significativa: i nerazzurri hanno infatti collezionato otto gare senza sconfitte (5 vittorie e 3 pareggi) e quattro vittorie consecutive, mai raggiunte prima in casa della Roma.