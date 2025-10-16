Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza a Zingonia dove ha raccolto l’eredità pesante lasciata da Gian Piero Gasperini.

“Il bilancio per ora è positivo - ha dichiarato Juric -. Questa è una società super organizzata, con una squadra che sa lavorare bene. Le cose stanno andando nella giusta direzione, anche se c’è un po’ di rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti".

Il tecnico croato ha poi parlato delle difficoltà iniziali e delle prospettive per il prossimo ciclo di gare: “L’impatto non è stato semplice, ma abbiamo affrontato un avvio di stagione molto intenso. Ora arriva un nuovo ciclo di sette partite in cui avremo più giocatori a disposizione: vogliamo fare bene e poi vedremo dove saremo alla fine di questo periodo".

Infine, Juric ha risposto a una domanda sullo stato di crescita della squadra: “Non mi piace parlare in percentuali. Alcune partite sono andate bene, in altre siamo mancati in zona gol, anche se le occasioni non sono mai mancate. Quello che vedo è un gruppo che lavora con impegno e che ha voglia di migliorare ogni giorno. Per il momento va bene così".