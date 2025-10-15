Anche lontano dal campo, Francesco Totti vive l'attesa per la grande sfida di sabato tra Roma e Inter: "Di sfide con l’Inter ne ho giocate tantissime - dice all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, di cui è ambassador -. So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato. È una di quelle partite dove non serve giacca e cravatta ma l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, ci sarà da lottare parecchio", evidenzia, l'ex capitano giallorosso.

Sabato potrebbe andare in scena un duello tutto argentino tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez: "Sarò anche banale, ma sono i giocatori in grado di cambiare la partita. Uno però gioca sicuro, l’altro ancora non si sa. Ma se devo scegliere un giocatore io ne scelgo un altro”. Poi il pensiero corre ai suoi Roma-Inter, con quel gol col cucchiaio a San Siro a Samir Handanovic che definisce "probabilmente il gol più bello della mia carriera, anche se ho a cuore anche quello di Genova con la Sampdoria. Penso siano i due più belli della mia vita, anche se sono due vestiti diversi, diciamo così. Uno l’ho fatto con le scarpe da ginnastica e uno con i mocassini, lascio a voi la scelta…”