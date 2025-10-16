In attesa della partita di sabato all'Olimpico tra Roma e Inter il centrocampista di Gasperini, Neil El Aynaoui è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Durante l'intervista il marocchino ha parlato particolarmente di alcuni temi legati al big match contro la squadra di Chivu.

Arriva l’Inter. Hakimi è un tuo compagno in nazionale: ti ha detto qualcosa sulla sua ex squadra? Che partita ti aspetti sabato?

"Certo, abbiamo parlato dell’Italia, di cui ha bellissimi ricordi. Abbiamo parlato del calcio italiano e dello stile di vita che aveva qui. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, una delle migliori in Serie A: sarà una bellissima sfida".

L’Inter ha un centrocampo molto forte da molti anni. A Roma ci sei tu, ci sono Koné, Cristante, Pisilli… Che sfida sarà?

"Certo, lo conosciamo bene. L’Inter ha grandissimi giocatori in tutte le zone del campo, ma anche noi possiamo dire la nostra. Sabato mi aspetto una grande sfida tra due squadre molto forti".

Con solo due gol subiti siete la miglior difesa del campionato, ma avete segnato 10 gol in meno rispetto all’Inter: come dovete cercare di migliorare in attacco?

"Dipende molto dai principi che il mister ci trasmette. Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell’area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".