Si incupisce il cielo sopra Milanello dove sono arrivati i risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto oggi il centrocampista francese, Adrien Rabiot. Le preoccupazioni vengono confermate: l'infortunio rimediato con la Nazionale francese ha complicato la stagione dell'ex Juventus, protagonista in questo avvio stagionale del Milan che ora è costretto ai box.

La risonanza magnetica al polpaccio sinistro ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra qualche giorno, ma secondo Sky Sport rischia uno stop di un mese. In bilico quindi anche il derby contro l'Inter, in programma per il 23 novembre. Piove sul bagnato per Allegri che ne perde un altro dopo Pulisic.