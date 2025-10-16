Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. Tra le sue dichiarazioni anche quelle inerenti il progetto di San Siro.

"Abbiamo parlato (con gli architetti Foster e Manica, ndr) dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando - afferma Sala - Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031- 2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano".