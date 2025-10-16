Sarà Davide Massa, esperto arbitro della sezione di Imperia, l'arbitro del big match di sabato sera all'Olimpico tra Roma e Inter, sua terza direzione nella Serie A 2025-2026. Massa, classe 1981, dirigerà l'Inter per la 31esima volta in carriera: il bottino nerazzurro sin qui è di venti vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. L'ultimo incrocio risale all'ultima giornata dello scorso campionato con la vittoria, vana ai fini della conquista dello Scudetto, per 2-0 in casa del Como.