Gigio Donnarumma lascia il PSG e vola in Premier League, dove indosserà la maglia del Manchester City. Lo riporta su X Fabrizio Romano che conferma le visite mediche del portiere nel pomeriggio di oggi. "Accordo a lungo termine concordato settimane fa e tutto finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe", aggiunge l'esperto di mercato.

🚨 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹



Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.



Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025