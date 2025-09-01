Gigio Donnarumma lascia il PSG e vola in Premier League, dove indosserà la maglia del Manchester City. Lo riporta su X Fabrizio Romano che conferma le visite mediche del portiere nel pomeriggio di oggi. "Accordo a lungo termine concordato settimane fa e tutto finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe", aggiunge l'esperto di mercato.

