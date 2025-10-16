Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Roberto Breda ha parlato sul match in programma per sabato prossimo all'Olimpico tra Roma e Inter. Test Scudetto per Chivu? "L'Inter come organico è cresciuta, c'è più rotazione e alternative davanti. Sono curioso di vedere come andrà, perché stanno cercando di pressare molto alti, con la Juve lo hai pagato, poi hai trovato partite semplici e vedremo con una Roma che gioca in profondità come andrà. L'Inter dell'anno scorso era molto brava anche a recuperare in fase di non possesso, Chivu chiede sempre di essere aggressivi e dietro puoi rischiare qualcosa. Vedremo come migliorerà in questo aspetto. Gasperini per ora ha trovato dei compromessi, non ha ancora trasformato la squadra come vuole lui. Per me è un banco di prova anche per la Roma. È un bell'esame per la crescita di autoconsapevolezza. Può essere un mattone su cui costruire qualcosa d'importante" ha detto.