In occasione della 'Giornata Mondiale dell’Alimentazione', Inter, insieme ai partner La Molisana e Locauto Group, ha realizzato, come da tradizione, un’iniziativa speciale presso il Refettorio Ambrosiano di Milano.

Per celebrare il valore del cibo e promuovere un approccio consapevole e rispettoso verso l’alimentazione, alcune ragazze e ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro e un gruppo di dipendenti del Club, insieme alla legend nerazzurra Fabio Galante, hanno partecipato a un servizio serale al fianco dei volontari del Refettorio, offrendo un contributo concreto in un luogo simbolo di solidarietà e bellezza.

Il Refettorio, gestito dalla Caritas Ambrosiana, è un progetto unico nel suo genere, dove arte e accoglienza si incontrano con la convinzione che la bellezza possa essere strumento di dignità e riscatto personale. Ogni giorno, centinaia di persone trovano in questo spazio un pasto caldo e un momento di condivisione.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto di La Molisana, Official Pasta del Club, che ha donato 1.500 kg di pasta alla Caritas Ambrosiana, e di Locauto, Official Rent-a-car nerazzurro, che ha fornito il supporto logistico all’operazione. Attraverso questa attività, Inter rinnova il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione, rispetto e responsabilità sociale, sottolineando ancora una volta il legame profondo tra sport, nutrizione e solidarietà.